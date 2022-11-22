В этом году турпоток в Дагестане вырос на 70 %

В этом году Дагестан стал направлением, интерес к которому у россиян вырос больше всего. Турпоток в республику увеличился на 70% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба компании.

Чаще всего туристы, приезжающие в республику, посещали Махачкалу. В первую очередь это связано с тем, что в республиканском центре в большей степени развит гостиничный бизнес и отдыхающие останавливались здесь, осматривали столицу, а затем отправлялись к различным достопримечательностям Дагестана.

Также главными точками притяжения стали Сулакский каньон и Дербент. Летом популярностью пользовались пляжи в Карабудахкентском районе, где находятся золотые пески Манаскента, санаторий «Каспий» и базы отдыха.