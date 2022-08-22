В Дылымском многопрофильном лицее завершены ремонтные работы

По федеральной программе «Капитальный ремонт школ», инициированный Всероссийской политической партией «Единая Россия» в число школ , подлежащих ремонту вошёл и Дылымский многопрофильный лицей. Необходимость в проведении работ в школе, функционирующей с 1972 года, была колоссальной.

С 13 марта начались масштабные работы 000 «Темп». Представитель данной организации Хабибула Мухудинов отметил, что при проведении работ была огромная ответственность, так как больше намеченного оказался фронт действия, и необходимо было вовремя сдать объект.

Руководитель лицея Язрапат Юсупова выразила благодарность всем структурам за предоставленную возможность провести капитальный ремонт.

Фасад и помещения классов преобразились, много переделок сделано в фойе и в отдельных кабинетах, все стало просторно и уютно. Ученики и учителя с радостными лицами переносили в кабинеты новые, удобные стулья, работники спешно собирали столы.

«Мы были в течение лета в ожидании, каким увидим школу, и теперь даже не узнаем, настолько преобразились кабинеты и коридоры», — поделились впечатлениями ученики 11-го класса.

Все месяцы проведения капитального ремонта прорабом дни и ночи коротал выпускник лицея Ахмед Иманшапиев. Он и раньше оказывал постоянную помощь родной школе, и его инициативу подхватили многие, оказав огромную благотворительную помощь.

«Я и не мог предположить, что будет оказана такая поддержка со стороны государства, и рад, что успешно внедрили данную федеральную программу», — отметил Ахмед.

Остались считанные дни до начала учебного года, и перед учениками свои двери распахнёт уже школа современного образца.