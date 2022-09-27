Общество

В ДГУ проходит встреча Председателя Народного Собрания РД Заура Аскендерова со студентами и преподавателями ВУЗа

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В начале своего выступления, Заур Аскендеров проинформировал собравшихся о работе, проводимой в Народном Собрании РД по вопросам, связанным с частичной мобилизацией.

В Народном Собрании создан штаб по оказанию помощи по возникающим вопросам. Депутатам дано поручение находиться в городах и районах, которые они представляют, и оказывать лицам, получившим повестки, всю необходимую помощь.

«Важно не допускать нарушений, есть проблемы, ошибки на местах, руководство республики их решает», — подчеркнул спикер парламента. Он также призвал студентов не поддаваться на провокации.

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