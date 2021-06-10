В ДГПУ студентам исполнили агульскую песню и прочитали стихи

Сегодня в ДГПУ на факультете дагестанской филологии состоялась встреча студентов агульского отделения с заслуженным деятелем культуры РД, исполнителем агульских песен Яхьей Исаковым и молодым агульским поэтом Шамилем Лутовым, а также учителем Фитинской СОШ, магистрантом Назиром Курбановым.

В начале встречи выступил преподаватель родного языка, кандидат филологических наук Нариман Рамазанович Исрафилов, который рассказал о ценности агульского языка. Затем выступила Заира Магомеджалиловна Базиева, кандидат филологических наук, преподаватель родной литературы, которая рассказала об агульском фольклоре. Также выступили гости Яхья Исаков и Шамиль Лутов они рассказали о своей деятельности. Яхья Исаков исполнил песню на агульском языке, а Шамиль Лутов прочитал свои стихи. Нариман Исрафилов наградил гостей почетными грамотами, а также высоко оценил их роль в сохранении и развитии агульского языка и литературы.

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