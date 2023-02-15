В Дербенте возможно развитие подводной археологии

На заседании попечительского совета дагестанского отделения Русского географического общества под руководством главы республики Сергея Меликова о таких планах сообщил руководитель недавно созданного Дербентского отделения РГО Амиль Саркаров.

«Мы планируем наладить сотрудничество с руководством реализуемых проектов в окрестностях Дербента. Это такие проекты, как создание парка «Патриот», историко-культурный комплекс «Ахтынская крепость», создание особо охраняемой природной территории в бедлендах южного Дагестана и проект Московского областного отделения РГО по подводной археологии», – рассказал выступающий.

Напомним, Московское областное отделение Русского географического общества совместно с Астраханским и Дагестанским отделениями РГО договорились начать масштабный проект под названием «Подводное наследие Каспийского моря».

По замыслу организаторов, его реализация будет способствовать историко-археологическому изучению подводного культурного наследия в российской акватории Каспийского моря и развитию подводной археологии на Каспии.