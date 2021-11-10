В Дербенте состоялось выездное заседание Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности в РД

Стратегическое развитие и проектную деятельность Республики Дагестан обсудили на выездном заседании Совета при Главе РД, которое состоялось в городе Дербенте. Заседание состоялось под руководством Сергея Меликова. Главной целью Совета стал мониторинг достижения показателей по направлениям стратегического развития, заданных в рамках нацпроектов. Сергей Меликов отметил, что за каждым показателем, включённым в национальные проекты, стоят конкретные мероприятия, направленные на улучшение жизни граждан. По словам руководителя субъекта, необходимо исключить ситуации, когда реализация перспектив становится невозможной из-за бюрократических проволочек. Далее по вопросам исполнения нацпроектов выступили курирующие вице-премьеры.

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