В Дербенте состоялось открытие реконструированной улицы Махачкалинской

15 июня открыли реконструированную Махачкалинскую улицу в Дербенте. В церемонии принял участие глава города Хизри Абакаров. Поздравляя горожан, он напомнил, как раньше приходилось эту улицу объезжать из-за ее плохого состояния.

Абакаров поблагодарил принимавших участие в ее реконструкции, включая подрядчика и проживающих на этой улице горожан.

На состояние дороги приходило в администрацию большое количество жалоб. Ливневые сети забивались, затапливая улицу и распространяя неприятный запах.

Теперь на улице заменены инженерные сети. Ее ремонт разгрузит автомобильный поток. На улучшение состояния улицы потрачено почти 73 млн. руб. Ее протяжённость составляет 1,6 км.

Источник: http://derbent-news.ru