В Дербенте Сергей Меликов встретился с родными Владислава Вердиханова, участника СВО

Глава субъекта пообщался с родителями Шесин и Кистаман Вердихановыми, поинтересовался здоровьем и имеющимися проблемами.

«Мои дети воспитаны как патриоты, так же, как и воспитывали меня. Если потребуется, и я готов защищать свою Родину. Здоровье мне позволяет, разбираюсь в технике и во многих других вопросах. Всегда готов быть полезным!», – заявил бывший офицер Советской Армии, 72-летний Шесин Вердиханов.

Отец семейства поблагодарил за внимание руководителя республики. Он признался, что визит главы Дагестана запомнит надолго.

«Это вам спасибо за воспитание таких детей. Знаю, что оба ваших сына военнослужащие. Владислав же с 2014 года защищает сначала Донбасс, а теперь и всю Россию. Это ваша заслуга. Мы понимаем, что для супруги, которая осталась здесь с тремя детьми, – это тяжелая ноша. Но мы обязательно будем вам помогать. Здоровья всем, терпения, и пусть ребята вернутся домой с Победой!», – сказал Сергей Меликов.

Глава Дагестана передал детям подарки, поинтересовался успехами в учёбе и пожелал дальнейших достижений.

По поручению Сергея Меликова внимание уделят и бабушке военнослужащего. Мать-героиня проживает в Табасаранском районе и скоро отметит свое 90-летие.