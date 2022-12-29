В Дербенте пройдет Фестиваль Этномоды России и ближнего зарубежья

12-14 января в городе Дербент состоится значимое событие в модной индустрии – Фестиваль «Этномода» в рамках Проекта «Красная дорожка», с приглашением к участию всех регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

В фестивале планируется участие дизайнеров, модельеров, ювелиров. Проведение данного фестиваля позволит:

показать продукцию дагестанских дизайнеров, ювелиров и ковраткачества на высоком уровне, привлечь крупные заказы со всех регионов и стран ближнего зарубежья. Демонстрируемая продукция дагестанских брендов будет премиум класса;

объединить ресурсы исторически сложившихся брендов — таких как: ковроткачество Гобелены, Кайтагская вышивка, золотое шитье, кожевничество и на весь мир известное ювелирное искусство Кубачинских и Гоцатлинских мастеров;

повысить туристическую привлекательность региона через презентации на фестивале достопримечательностей Республики Дагестан и памятников истории и архитектуры. Каждый участник фестиваля получит возможность продвижения своего продукта на международные рынки.

Реализация проекта даст возможность создать новое индустриальное направление прикладного творчества Республики Дагестан, что особенно актуально в условиях санкций и затруднении в приобретении качественного товара из иностранных государств.

Целями проекта являются:

формирование этнических вкусов широкого круга населения и подрастающего поколения на основе традиционных национальных культур;

обеспечение региона потенциальным рынком сбыта;

создание условий в продвижении дагестанских и российских брендов в том числе на международном уровне;

оказание помощи и содействие в продвижении брендов, представленных предпринимателями и предприятиями в работе которых участвуют лица из социально-незащищенных категорий граждан, в частности малоимущие, многодетные, лица пенсионного возраста, лица, воспитывающие ребенка инвалида, что позволит иметь проекту социальную направленность.

В результате реализации данного проекта должны значительно увеличиться показатели экономического развития Республики Дагестан. Реализация проекта приведет к развитию туризма и фэшн-туризма, увеличение налоговых поступлений, повышению имиджа Республики Дагестан и Российской Федерации, созданию дополнительных рабочих мест за счет развития предпринимательства. В приоритете создание рабочих мест для малоимущих, многодетных, лиц пенсионного возраста, лиц, воспитывающих ребенка инвалида, что позволит иметь проекту социальную направленность.

Организатором проекта является Дагестанская региональная общественная организация «Гильдия дизайнеров».