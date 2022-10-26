В Дербенте появятся первые в Дагестане очистные сооружения

Министр экономразвития РФ Максим Решетников совместно с Главой Дагестана Сергеем Меликовым посетили Дербент, где продолжаются работы по внедрению очистных сооружений канализаций.

Рустамбек Пирсагомедов — мэр города сообщил о техготовности объекта на 86%. С его слов, канализационно-насосная станция «Загородная» завершена, как и канализационный коллектор, глубоководного 1000-метрового выпуска в море, цеха механического обезвоживания. Проблемным для реализации проекта остаётся вопрос подключения к электросетям соответствующих потреблению мощностей.