В Дербенте построят новое здание школы-интерната

Сергей Меликов посетил Дербентскую школу-интернат №2. Сегодня здесь обучается около 400 воспитанников, 143 ребёнка находятся на круглосуточном пребывании. Сергей Меликов пообщался с ребятами, поинтересовался их успехами, ознакомился с учебными кабинетами и подарил школе проектор.

Новое здание начнут строить уже в начале лета. В старом здании проведут капитальный ремонт.

Отметим, на довольно большой территории школы-интерната расположились учебный корпус, жилые помещения, актовый зал, пищеблок, спортзал и медпункт. Однако за все время функционирования школы капитальный ремонт в ней не проводился.