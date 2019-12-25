Общество

В Дербенте после реставрации открылся переулок Казем-Бека

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25 декабря в рамках реализации приоритетной программы «Мой Дагестан – Комфортная городская среда», разработанной по инициативе Главы РД Владимира Васильева,  была проведена торжественная церемония открытия отремонтированного переулка Казем-Бека.

В благоустроенном переулке выполнили работы по замене коммуникаций,  уложили новую тротуарную плитку, вмонтированы новые скамейки, установлена система уличного освещения, урны для мусора. Сегодня проспект после проведенных мероприятий представляет собой  благоустроенную территорию с беседками и зелеными насаждениями. Запретили также движение транспортных средств.

В этот день также открыли монумент, посвященный дружбе между людьми, проживающими в городе Дербенте.

Данный памятник изображает представителей трех конфессий – ислама, иудаизма и христианства за распитием чая.

Этот переулок носит имя Мирзы Мухаммед-Али Казем-Бека, основателя российского востоковедения, тюрколога, исламоведа.

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