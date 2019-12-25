В Дербенте после реставрации открылся переулок Казем-Бека

25 декабря в рамках реализации приоритетной программы «Мой Дагестан – Комфортная городская среда», разработанной по инициативе Главы РД Владимира Васильева, была проведена торжественная церемония открытия отремонтированного переулка Казем-Бека.

В благоустроенном переулке выполнили работы по замене коммуникаций, уложили новую тротуарную плитку, вмонтированы новые скамейки, установлена система уличного освещения, урны для мусора. Сегодня проспект после проведенных мероприятий представляет собой благоустроенную территорию с беседками и зелеными насаждениями. Запретили также движение транспортных средств.

В этот день также открыли монумент, посвященный дружбе между людьми, проживающими в городе Дербенте.

Данный памятник изображает представителей трех конфессий – ислама, иудаизма и христианства за распитием чая.

Этот переулок носит имя Мирзы Мухаммед-Али Казем-Бека, основателя российского востоковедения, тюрколога, исламоведа.