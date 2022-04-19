В Дербенте активно ведется строительство парка «Патриот»

Согласно распоряжению Правительства РФ, принятому в октябре прошлого года, предусмотрена реализация до 2025 года 85 мероприятий на общую сумму 183 млрд рублей.

Среди прочего комплексный план благоустройство парка «Патриот». Глава Дагестана проверил, как ведется строительство военно-патриотического парка на побережье Каспийского моря.

На территории предполагается разместить уникальные образцы советского вооружения, боевой техники и авиации, здесь же будет представлен легендарный ракетный экраноплан «Лунь» – гибрид самолета и морского судна, разработанного в 1960-х годах. Также планируется создание зон для военно-тактических игр, интерактивных музейных площадок и палаточного городка.

Строится «Патриот», прежде всего, для молодежи и детей с целью их патриотического воспитания, развития физических способностей и творческого потенциала.