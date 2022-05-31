В День защиты детей в Махачкале  пройдет ряд мероприятий

В первый день лета в Махачкале пройдет ряд тематических мероприятий, посвященных Дню защиты детей. Так, с 9:00 до 11:00 часов будет проходить конкурс детского рисунка на арт-площадке «Вернисаж» по адресу: проспект Расула Гамзатова, 93 «а». В 10:00 перед Русским театром начнется праздничный концерт «Мир начинается с детства». В 12.00 в Русском театре пройдет Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы». В 15.00 состоится гала-концерт «Юные звезды Махачкалы» в Большом зале Русского государственного музыкально-драматического театра имени М. Горького. В 16:00 в Театре поэзии откроется выставка декоративно-прикладного искусства «Я – птица твоего большого сада», посвященная 90-летию Фазу Алиевой. В 16.30 состоится показ детского спектакля «Летучий корабль» в Большом зале Русского театра.

Праздничные мероприятия пройдут и в Историческом парке «Россия – моя история» в Махачкале. В 10:30 состоится открытие праздника на уличной площадке Исторического парка; В 11:00 — забытые игры: классики, лапта, утки-охотники. В 11:30 — мастер-класс «Лето» для детей от 7 лет. В 11:30 — мастер-класс «Мы познаем мир» от мастерской «Радуга творчесвва». 12:00 — уголок здоровья волонтерского движения «Волонтеры-медики» — мастер-классы по оказанию первой помощи; 13:00 — выступление аниматоров; 13:00 — мастер-класс по гончарному искусству от мастерской «Ремеслов» на уличной площадке Исторического парка; 14:00 — начало концертной программы; 14:15 — выступление «Шоу Мурада»; 15:00 — выступления детей; 15:30 — вручение подарков.

Мероприятия будут проходить и в столичных парках. Так, в парке «50-летия Октября» МЧС Дагестана в 15:00 будет организован показ аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения; применение водно-спасательного инвентаря в рамках практического занятия. Также детям представится возможность познакомиться с поисковой собакой, которая покажет все свои навыки. Специально для ребят будет организована полоса препятствий для прохождения трассы. А в 14.30 в этом же парке пройдет спортивно-развлекательное мероприятие «Праздник детства». Для ребят будут подготовлены увлекательные спортивные и развлекательные площадки на любой вкус, а также аниматоры, аквагрим и фотозона. Кроме того, состоится концерт с участием хореографических ансамблей и школ искусств Махачкалы.