Культура

В День туризма дагестанцы смогут бесплатно посетить музеи

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Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В честь праздника 5 государственных музеев региона можно будет посетить бесплатно. Для всех желающих распахнут свои двери следующие учреждения региона:

Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи;
Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой;
Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник;
Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»;
Музей истории мировых культур и религий.

Акция проводится Министерством по туризму и НХП РД совместно с Министерством культуры РД.

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