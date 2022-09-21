В День туризма дагестанцы смогут бесплатно посетить музеи

Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В честь праздника 5 государственных музеев региона можно будет посетить бесплатно. Для всех желающих распахнут свои двери следующие учреждения региона:

Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи;

Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой;

Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник;

Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»;

Музей истории мировых культур и религий.

Акция проводится Министерством по туризму и НХП РД совместно с Министерством культуры РД.