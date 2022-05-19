В День пионерии Сергей Меликов обратился к дагестанцам

В день векового юбилея пионерской организации Сергей Меликов обратился к дагестанцам. Глава республики отметил, что с теплотой вспоминает время, когда принимали в пионеры.

«От Дня пионерии всё также веет незабываемыми турпоходами с песнями у костра, торжественными сборами и маршами по главным площадям городов и сел», — сказал руководитель региона, отметив, что воспитанники пионерии становились героями войны и труда, покоряли космос, развивали культуру и науку.

«Желаю вам, юные дагестанцы, быть достойными своих героических предшественников, горячо любить Родину, помнить и хранить её славную историю», — сказал Сергей Меликов.