В День Героев Отечества в Кайтагском районе прошли патриотические мероприятия

В день праздника Героев Отечества в культурно-образовательных учреждениях Кайтагского района прошли тематические мероприятия.

В рамках мероприятий, учащиеся школ муниципалитета вместе с педагогами оформили тематические стенды, подготовили книжно-иллюстрированные выставки: «Подвиг героев бессмертен», «Подвиги ваши бессмертны – слава о вас жива», «Герои России», «Защитники из нашего села», «Живут герои среди нас», также были представлены выставки и конкурсы детских рисунков «Подвигу жить в веках», фотомонтажи и тд.

В школах района прошли информационно-исторические часы и уроки мужества, в ходе которых педагоги рассказали учащимся о героях России, в том числе о героях-кайтагцах, о том какие военные операции приходилось им выполнять в горячих точках, с какими трудностями сталкивались. Также ознакомили учащихся с историей возникновения праздника, показали презентации на данную тематику.

Во всех мероприятиях учащиеся принимали самое активное участие — они исполняли наизусть стихотворения о патриотизме, гражданственности, чувстве гордости и уважения к историческому прошлому Родины, выступали, переодевшись в военную форму.

В Центре культуры села Маджалис на большом экране была продемонстрирована видеопрезентация о героях разных периодов истории нашей страны, где рассказывалось о бессмертных подвигах предков-земляков, участников Великой Отечественной войны и событий в Афганистане, Чечне, Осетии и Сирии, а также были показаны фильмы о современных героях, погибших в зоне выполнения специальной военной операции на территории Украины.

Районная библиотека и ее филиалы развернули выставки, посвященные героям Отечества, с привлечением читателей.

В рамках мероприятий участники почтили память ушедших героев минутой молчания и пожелали здоровья ныне живущим героям Отечества.