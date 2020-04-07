В дагестанском онкоцентре открылось отделение маммологии

При Республиканском онкологическом центре открыли отделение для лечения рака молочной железы. Стационар на 40 коек начинает прием пациентов.

При отделении действуют два операционных зала, функционируют две установки для маммографии и мультиспиральный компьютерный томограф.

Министр здравоохранения Республики сообщил, что в новом отделении есть все необходимое для своевременной диагностики в том числе и сложных пациентов. Джамалудин Гаджиибрагимов заверил, что каждая пациентка получит полное обследование и качественное лечение.