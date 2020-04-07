Здравоохранение

В дагестанском онкоцентре открылось отделение маммологии

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При Республиканском онкологическом центре открыли отделение для лечения рака молочной железы. Стационар на 40 коек начинает прием пациентов.

При отделении действуют два операционных зала, функционируют две установки для маммографии и мультиспиральный компьютерный томограф.

Министр здравоохранения Республики сообщил, что в новом отделении есть все необходимое для своевременной диагностики  в том числе и сложных пациентов. Джамалудин Гаджиибрагимов заверил, что каждая пациентка получит полное обследование и качественное лечение.

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