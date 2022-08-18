В дагестанских школах завершается капитальный ремонт

О ходе проведения капитального ремонта в школах Дагестана говорили в четверг, 18 августа, на совещании под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Ремонт проходит в 210 зданиях 191 школы проводится в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан». На эти цели выделено 3 млрд рублей, на 1,4 млрд рублей закуплено современное оборудование и ученическая мебель для укомплектования этих школ.

Как сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов, на сегодняшний день до муниципалитетов доведены предельные объемы финансирования в сумме 2 млрд 644 млн рублей, это 93,2% от общих лимитов программы капитального ремонта.

По словам Абдулмуслимова, в 12 школах ремонтные работы идут низкими темпами и готовность объектов составляет ниже 75%, что создает угрозу срыва начала учебного года в этих школах. Указанные школы расположены в Акушинском, Ахтынском, Левашинском, Цумадинском, Шамильском районах и городе Махачкале.

Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил руководству муниципальных образований и ответственным за реализацию программы ведомствам о поручении Главы Дагестана Сергея Меликова своевременно завершить все работы по капремонту и напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов.

В новом учебном году, сообщил Председатель Правительства РД, в школы пойдут более 450 тыс. детей по всей республике: