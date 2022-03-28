В Дагестане завершился забег Dagestan Wild Trail

В горах Дагестана прошел Всероссийский забег по пересеченной горной местности «Dagestan Wild Trail». В нем приняли участие 1600 участников из регионов России.

Забег проходил по четырем дистанциям – 120, 65, 35 и 15 км и пролегал по территориям Лакского, Гунибского, Левашинского, Гергебильского и Унцукульского районов.

Каждый участник забега на финише получил медаль, а самые лучшие были награждены памятными и ценными призами.

На дистанции 35 км победил дагестанец Магомед Алигаджиев. Время его прохождения трассы – 3 часа 3 минуты.