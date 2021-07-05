В Дагестане завершился международный фестиваль «Горцы»

Заключительный гала-концерт состоялся накануне. В фольклорном фестивале этого года приняли участие коллективы из городов и районов Дагестана.

Открыл фестиваль ансамбль «Эхо гор» из Хасавюрта. В фестивале принял участие народный хореографический ансамбль «Авадан» из Левашинского района, Государственный терский ансамбль казачьей песни, фольклорный ансамбль «Дагбаш» из Шамильского района, фольклорный ансамбль «Бабаюрт», Чародинский государственный народный мужской хор «Поющая Чарода», Государственный ансамбль танца Дагестана «Каспий», Народный ансамбль «Яблонька» из Кизлярского района.

После выступлений дагестанских коллективов свою традиционную культуру представили гости — участники фестиваля «Горцы» из Мексики, Азербайджана, Ирана, Беларуси, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Мордовии. Из регионов приняли участие: Пермский край, Ярославская, Курская, Псковская, Владимирская, Вологодская области.

Завершился концерт праздничным салютом.

В этом году фестиваль «Горцы» проходил онлайн. Трансляцию можно было смотреть на ютуб-канале Республиканского дома народного творчества.

Фестиваль «Горцы» проходит в Дагестане каждый год. Министерство культуры РФ проводит фестиваль в рамках национального проекта «Культура» вместе с Министерством культуры РД, Республиканским домом народного творчества, ООО «Де-АРТ».