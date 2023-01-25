В Дагестане зарегистрировано четыре летальных случаев от гриппа у непривитых граждан

Проблемы вакцинопрофилактики населения региона обсудили в рамках заседания Правительства Дагестана 25 января.

В ходе обсуждения, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что с учетом возникших рисков, связанных с возможным завозом инфекционных болезней из эпидемиологически неблагополучных территорий, тема вакцинопрофилактики стала очень актуальной.

«Ситуация с коронавирусом еще раз подтвердила важность развития иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, что обязывает нас принимать действенные, в том числе превентивные меры», — сказал премьер.

Кроме того, глава кабинета министров региона, отметил и наблюдающийся рост отказов населения от прививок. Такая тенденция наблюдается уже на протяжении пяти лет. В качестве метода, который позволит изменить антипрививочные настроения, Абдулмуслимов предложил активизировать информационную и разъяснительную работы.

Согласно результатам социального опроса, основной причиной является недоверие к вакцине, и наличие множества осложнений.