В Дагестане запустили программу изучения плодородия почв

Заместитель Председателя Правительства Нариман Абдулмуталибов посетил Федеральное государственное бюджетное учреждение Государственный центр агрохимической службы «Дагестанский».

Учреждение обеспечивает сельхозтоваропроизводителей области информацией о реальном состоянии плодородия почв и рекомендациями по их рациональному использованию. Ежегодно проводится комплексное обследование 100 тысяч гектар сельхозугодий, ведется мониторинг за применением минеральных и органических удобрений, исследовательская работа в области их применения.

Особое внимание мы уделяем изучению роли удобрений в увеличении урожайности и улучшении качества продукции растениеводства, что особенно актуально в свете утвержденной Президентом РФ Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, и, в частности, обеспечении населения продукцией собственного производства», — сказал Магадов.

Вице-премьер отметил, что сохранение и воспроизводство плодородия почв является стержневым вопросом отечественного земледелия, который тесно связан с продовольственной независимостью страны.

Абдулмуталибов призвал усилить взаимодействие с научными учреждениями.