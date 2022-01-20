В Дагестане закупят лесопожарную технику на 6 млн рублей

Федеральное агентство провело в Махачкале выездное совещание «Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами РФ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: итоги 2021 года и задачи на 2022 год».

В нем приняли участие временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, председатель Комитета по лесному хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов, врио министра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагамедов.

Заместитель руководителя Рослезхоза Михаил Клинов отметил, что проведение таких встреч в регионах позволяет более точно и детально понять ситуацию в отрасли.

На заседании подвели итоги работы по нацпроекту «Экология». Рослесхоз положительно характеризует итоги работы за 2021 год в ЮФО и СКФО.

Региональный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» дает толчок развитию лесного хозяйства. В рамках нацпроекта в 2019-2021 годы приобретено 37 единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники и 402 единиц оборудования.