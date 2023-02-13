В Дагестане закупят 90 автомобилей для медучреждений

Порядка 90 автомобилей закупят для медучреждений Дагестана в 2023 году. Минздрав Дагестана планирует в этом году закупить для больниц республики 90 специализированных автомобилей. Об этом сообщила в понедельник руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Зарина Агмадова.

«В этом году для перевозки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов планируется закупить 90 единиц автотранспорта. На эти цели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено порядка 90 млн рублей», — сказала Агмадова.

Автопарк больниц в регионе с каждым годом обновляется. «Это позволяет нам сократить время оказания первичной помощи населению», — добавила Агмадова.