Здравоохранение

В Дагестане закупят 90 автомобилей для медучреждений

Оставить комментарий

Порядка 90 автомобилей закупят для медучреждений Дагестана в 2023 году. Минздрав Дагестана планирует в этом году закупить для больниц республики 90 специализированных автомобилей. Об этом сообщила в понедельник руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Зарина Агмадова.

«В этом году для перевозки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов планируется закупить 90 единиц автотранспорта. На эти цели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено порядка 90 млн рублей», — сказала Агмадова.

Автопарк больниц в регионе с каждым годом обновляется. «Это позволяет нам сократить время оказания первичной помощи населению», — добавила Агмадова.

Также читают:

В Буйнакском районе по новым технологиям строится ...
Карабудахкентской районной больнице дали имя учено...
Более 370 единиц медицинского оборудования приобре...
Коронавирус бицIи-цIуьри хаб чукIая

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *