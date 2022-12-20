В Дагестане введут институт оценки вице-премьеров

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел заседание президиума Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности республики.

Обсуждали национальные проектов в республике.

Предваряя обсуждение основной повестки, премьер-министр сообщил, что в Дагестане планируют ввести институт оценки работы заместителей Председателя Правительства РД.

«Вице-премьер — это человек, который всецело отвечает за государственную политику в курируемом направлении. Аналогичная оценка проводится на федеральном уровне. В качестве критерия оценки эффективности работы, в том числе будут учитываться результаты реализации национальных проектов», — заявил Абдулмуслимов.

Далее глава кабмина рассказал, что 100 %-е кассовое освоение в республике достигнуто по 5-ти нацпроектам: «Производительность труда», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Безопасные и качественные дороги», «Цифровая экономика» и «Экология». Уровень контрактации по нацпроектам в Дагестане составляет 99%, а общее кассовое исполнение — 24,9 млрд рублей или 73% от объема финансирования.

Премьер-министр напомнил, кассовое освоение должно было быть обеспечено до 1 декабря 2022 года.

«Каждый национальный проект направлен на решение самых актуальных проблем нашего населения, поэтому их реализация должна быть в приоритете для каждого руководителя органа исполнительной власти. Именно по результатам реализации нацпроектов будет оцениваться эффективность общей работы», — подчеркнул он.