В Дагестане врачи прокомментировали законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии

Новый законопроект прокомментировал главный врач городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев.

«На второй год пандемии паниковать уже все устали. Цену этого расслабления знают только врачи, работающие в красных зонах. Система здравоохранения перезагружена. Вчера Госдума в первом чтении приняла закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Благополучие — ключевое слово здесь. Задача закона – не как-то по-новому ограничить, а защитить нас с вами от эпидемии. Так мы скорее вернёмся к обычной жизни. Это временные меры – до 1 июня 2022 года. Надеюсь, что к этому времени мы сможем остановить эпидемию коронавирусной инфекции», — сказал Малаев.

«Врачи всего мира, на протяжении двух лет, борются с коронавирусной инфекцией. Режим самоизоляции, вакцинация, введение QR- кодов – люди воспринимают, как некий заговор против них. Но на самом деле и врачи, и власть делают все возможное, чтобы победить вирус. Вирус, который уносит жизни наших родных и близких», — прокомментировала Муслимат Атаева, врач анестезиолог-реаниматолог поликлиники Медико-санитарной части МВД

России по Республике Дагестан.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В документе прописаны единые стандарты и правила, которые позволят эффективнее бороться с коронавирусом.

Так называемые «сертификаты здоровья» прошедшие вакцинацию, и все жители России, у которых есть антитела, доставшиеся им после болезни, после прививки иностранными вакцинами или бессимптомного носительства. При этом уровень антител неважен, это международные стандарты, установленные ВОЗ.

Действовать «сертификат здоровья» будет от 6 месяцев до 1 года. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой «Ни о каких qr-кодах в законе речи нет».