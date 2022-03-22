В Дагестане впервые за 7 лет появился переднеазиатский леопард — WWF

Впервые с 2015 года на территории Дагестана в объектив фотоловушки попал переднеазиатский леопард, сообщила в понедельник пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«Последние документальные подтверждения присутствия леопарда на территории Дагестана датируются 1981 годом, когда в Гумбетовском районе республики был убит взрослый самец, и февралем 2015 года, когда пятнистый хищник был заснят на камеру мобильного телефона жителем Тляратинского района. С тех пор прошло 7 лет без документальных свидетельств присутствия краснокнижного зверя в республике. Несмотря на многочисленные слухи о наблюдении пятнистых кошек, доподлинных доказательств, к сожалению, не было. В начале марта 2022 г. инспектор природного парка «Хунзахский» при проверке фотоловушки обнаружил снимки переднеазиатского леопарда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые в ближайшее время изучат эти снимки, чтобы определить, является ли хищник дикой особью или подопечным Центра реинтродукции.

WWF России в свою очередь продолжит мониторинг хищника, а также проанализирует возможные пути перемещения животного и увеличит количество фотоловушек в районе.

В 2005 году эксперты WWF России совместно с учеными Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова (ИПЭЭ РАН) разработали программу восстановления леопарда на Кавказе. В 2007 году программу утвердило министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды России).

Источник: https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/v-dagestane-vpervye-za-7-let-poyavilsya-peredneaziatskiy-leopard-wwf