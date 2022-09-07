В Дагестане возводятся новые социальные объекты по программе развития сельских территорий

В Дагестане возводят новые социальные объекты в рамках госпрограммы КРСТ. В Минсельхозпроде Дагестана, под руководством заместителя Председателя Правительства РД Наримана Абдулмуталибова прошло совещание, посвященное реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Речь шла о завершении строительства объектов, возводимых в рамках госпрограммы КРСТ. Это школа на 400 ученических мест в селе Ашага-Стал-Казмаляр и водопровод в селе Касумкент Сулейман-Стальского района, дошкольная образовательная организация на 60 мест в селе Ахты Ахтынского района и многофункциональный спортивный комплекс в том же селе, водоснабжение селе Амуши-Харахи Хунзахского района и водоснабжение в селе Тох-Орда Тляратинского района, а также детский сад на 30 мест и клуб на 100 мест в селе Сар-Сар Кизлярского района.

В ходе совещания по каждому объекту провели детальный анализ имеющихся проблемных аспектов. Они касались завершения строительно-монтажных работ, оснащения зданий оборудованием, благоустройства территорий, освоения государственных финансовых средств, получения санитарно-эпидемиологического заключения, соответствия требованиям пожарной безопасности, ведения строительного контроля, качества строительства и подготовки проектно-сметной документации и многих других моментов.