В Дагестане возобновили выплаты пособий для детей от 3 до 7 лет

В УСЗН сообщили, что в муниципалитетах республики возобновились выплаты малоимущим, известные как пособия с 3 до 7 лет. Напомним, что выплаты полагаются семьям, где доход не превышает прожиточный минимум на члена семьи.

На этот раз выплаты сформированы из федерального и республиканского бюджетов. Выплата на одного ребёнка в месяц составляет чуть более 5000 тысяч рублей.

Для получения начислений необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства и предоставить необходимый перечень документов. Решение о назначении пособия вносится не позднее 10 дней после подачи заявления.

Выплаты же могут задерживаться, когда средств в бюджете недостаёт, однако они возобнавляются сразу же по факту поступления финансирования в бюджет на данные выплаты.