В Дагестане возбуждено третье уголовное дело за подделку сертификатов о вакцинации

Следственное управление СК РФ по Дагестану в 2021 году возбудило три уголовных дела за подделку и продажу документов о прохождении вакцинации и внесение изменений в компьютерную информацию о прохождении вакцинации.

Об этом заявил руководитель управления Анатолий Щурой на оперативном совещании по подведению итогов за 11 месяцев 2021 года.

Одно уголовное дело направлено в суд. В июне этого года участковый терапевт одной из поликлиник Махачкалы внесла заведомо ложные сведения в «Журнал учета прививок для профилактики COVID-19» и Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинировании семерых местных жителей от коронавируса, без фактического проведения вакцинации. За это она получила взятку в сумме 3 тысяч рублей от каждого.