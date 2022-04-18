В Дагестане внедряются федеральные меры поддержки экономики

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики РД с учетом внешних факторов.

Участники заседания обсудили реализацию поручений Главы РД Сергея Меликова, касающихся развития сферы агро промышленного комплекса, поддержки бизнеса, промышленных предприятий и многое другое.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил ускорить работу по внедрению в регионе федеральных мер поддержки.

«Одной из ключевых задач органов власти в настоящее время является создание условий для бесперебойной работы предприятий, которым необходима помощь в выстраивании новых логистических и производственных цепочек. Для этого федеральным центром разработан широкий набор отраслевых мер поддержки, в том числе малого бизнеса.

Обращаю внимание на необходимость оперативной проработки принятых на федеральном уровне актов для их скорейшего внедрения в республике и доведению информации до предприятий и субъектов предпринимательства», — отметил председатель Правительства.

В Дагестане поставлена задача до 1 июня заключить все контракты по закупке жилья для детей-сирот.

Переход строителей на ресурсно-индексный метод расчета цен отложен на год. По его словам, в сфере строительства перенесен на 1 января 2023 года переход на применение так называемого ресурсно-индексного метода определения цен при выполнении госконтрактов, то есть – исходя из текущей стоимости товаров на рынках.

Продолжая тему поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Руслан Алиев добавил, что Правительство России направит еще 1 млрд рублей на программу льготного кредитования ФОТ 3.0.

Данная программа дает возможность российским компаниям получать льготные займы под 3% и первые шесть месяцев не выплачивать основную сумму кредита и проценты.

«Хотел бы обратиться к руководителям органов

О мерах поддержки промышленных предприятий

В рамках совещания также был затронут вопрос о ситуации в сельском хозяйстве республики. Как сообщил премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, в Дагестане весенние полевые работы идут опережающими темпами. Он отметил, что сейчас в республике полным ходом идут весенние полевые работы, закладывается основа будущего урожая.

Говорили также об эффективности сельскохозяйственных ярмарок и поддержки бизнеса.