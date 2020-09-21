В Дагестане власть и бизнес выполняют проект трудоустройства обладателей строительных профессий

Пилотный проект трудоустройства строителей обсудили в Каспийске на площадке застройщика ООО «Стройситихолдинг».
В обсуждении приняли участие заместитель Председателя Правительства, министр образования и науки Уммупазиль Омарова, представители Минэкономразвития, Минтруда и соцразвития и Минстроя республики.
Минэкономразвития сформировал список востребованных строительных специальностей. Было решено привлекать к некоторым работам студентов строительных факультетов.
Застройщики изъявили готовность обучить студентов практическим навыкам на своих площадках.
Прохождение такой практики даст молодым специалистам возможность трудоустроиться.