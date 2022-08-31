В Дагестане ведется работа по внедрению региональной Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

ГИСОГД – это систематизированный свод документов в сфере градостроительства в текстовой форме и в виде карт.

Система позволяет исключить основной сдерживающий фактор развития региона – возникновение «серых» взаимоотношений в области градостроительной деятельности и повысить инвестиционную привлекательность территорий за счет существенного сокращения сроков оказания государственных и муниципальных услуг и повышения «прозрачности» действий уполномоченных органов в сфере градостроительства.

Систему планируется ввести в промышленную эксплуатацию после завершения процедуры аттестации.

О планах по внедрению ГИСОГД Главе Дагестана Сергею Меликову доложил руководитель Минстроя РД Артур Сулейманов.