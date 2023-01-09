В Дагестане в январе на равнине будет тепло и бесснежно

В январе на равнинах Дагестана обойдется без снега и морозов. Об этом сообщил начальник республиканского гидрометцентра Абдулгалим Дадашев.

«Ночью и днем в первые сутки нового года на побережье Каспия ожидаются устойчивые плюсовые температуры. Как и в течение всего января – в отдельные дни столбик термометра поднимется даже выше 10 градусов. Некоторое похолодание ожидается лишь в самом конце месяца, а морозы начнутся в феврале, когда до Дагестана доберутся арктические воздушные массы», — пояснил синоптик.

Осадки на побережье прогнозируются в виде дождей в пределах среднемесячной нормы, то есть не более пяти-шести дней.

В горных районах после первой относительно теплой недели температуры затем опустятся до 3-10 градусов мороза.

Источник: Молодежь Дагестана