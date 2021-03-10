В Дагестане в текущем году отремонтируют 400 улиц

Общая протяженность дорог, подлежащих ремонту в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» составит 270 км.

При формировании бюджета Республики Дагестан на 2021 год на эти цели выделено более 1 млрд 353 млн рублей, из которых в 8 городов – 810, 25 млн рублей и в 41 муниципальный район – 542,8 млн рублей.

Отметим, что в прошлом году рамках этого проекта в Дагестане было отремонтировано 384 улицы общей протяженностью 263 км, на которые были израсходованы бюджетные средства в размере 1 млрд 287 млн рублей..