В Дагестане в текущем году количество туроператоров увеличилось в два раза

Количество официально зарегистрированных туристических операторов в Дагестане в 2022 году увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом и достигло 37. В регионе также возросло количество самозанятых и объем услуг в туристической индустрии, сообщил в субботу вице-премьер региона Муслим Телякавов во время открытия форума «Открытый Дагестан 2022» в Махачкале.

«Согласно данным Росстата, за девять месяцев текущего года объем услуг туристической индустрии, произведенной в Республике Дагестан, составил более 5 млрд рублей, что также почти на четверть больше, чем в предыдущий год. Число занятых в сфере туризма возросло до 11 тыс. человек — это те, которые работают официально. Количество туроператоров в республике увеличилась с 17 в 2021 году до 37 — в текущем», — сказал Телякавов.

По его словам, в регионе проводятся мероприятия по классификации гостиниц. В этом году количество классифицированных средств размещений достигло 72. Кроме того, в этому в республике появилось 17 новых туристических маршрутов и их число достигло около 70.

«Все эти цифры говорят о том, что отрасль динамично развивается, она становится одним из таких драйверов в структуре республики и занимает все большую и больше нишу в структуре экономики республики, в структуре занятости республики», — отметил вице-премьер.