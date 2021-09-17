В Дагестане в 2021 году земскими докторами станут 170 человек

170 мест предусмотрено для врачей, еще 13 для фельдшеров. В этом году 50 врачей и фельдшеров уже начали работать.

Для участия в программе в настоящее время сняты возрастные ограничения. Врач должен иметь документы, подтверждающие его квалификацию — диплом, сертификат или свидетельство об аккредитации.

После трудоустройства в сельской местности для заключения договора по программе «Земский доктор» нужно обращаться в отдел кадров Минздрава РД с 14:00 до 17:00 по рабочим дням по адресу: ул. Абубакарова, 10, 1 этаж.

Список актуальных вакансий по Программе «Земский доктор» опубликован на сайте Минздрава РД в разделе «Деятельность» — «Земский доктор».