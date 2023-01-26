В Дагестане уволят чиновника, нагрубившего матери погибшего военнослужащего

Глава республики поручил уволить чиновника, нагрузившего матери погибшего военнослужащего в ответ на ее просьбу увековечить память не сына.

Такое поручение руководитель субъекта дал в ходе прямого эфира с жителями региона.

«Многие матери погибших в ходе СВО хотят, чтобы в честь их детей назвали улицу, хотят, чтобы где-то был размещен его портрет.

В итоге назвали улицу его именем, принесли дощечки и сказали «вам надо, вы клейте», — рассказала мать погибшего в ходе СВО офицера, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева, уточнив, что эта история произошла с одной из женщин, состоящих в сообществе «Сила матерей».

Глава региона поручил разобраться с инцидентом в ближайшее время, а также собрать информацию об увековечивании памяти других погибших в СВО дагестанцев, представив данные о количестве уже названых улиц и установленных бюстов в регионе.