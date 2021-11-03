В Дагестане увеличится количество газозаправочных станций

Правительство Дагестана реализовало первый этап соглашения с компанией «Газпром газомоторное топливо». Региональный кабмин утвердил документ «Стимулирование использования газомоторного топлива и развития газозаправочной инфраструктуры в Республике Дагестан».

Таким образом, Республика зафиксировала положения о создании на региональном уровне комплексной системы государственной поддержки газомоторной отрасли.

Предполагается расширение парка автотранспортных средств на КПГ, увеличение количества газозаправочных станций (АГНКС) к 2025 году на 35 единиц, рост числа сервисных центров по переоборудованию и обслуживанию автомобилей на метане.

Мероприятия утверждены подписанным Председателем Правительства РД Абдулпатахом Амирхановым постановлением № 293 от 26 октября 2021 года.

Утверждение региональной государственной подпрограммы «Стимулирование использования газомоторного топлива и развития газозаправочной инфраструктуры в Республике Дагестан» — это один из этапов реализации соглашения, подписанного между Правительством Республики и «Газпром газомоторное топливо» на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня 2021 года. Подписи под документом поставили Глава Республики Сергей Меликов и генеральный директор компании «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин.

На сегодняшний день на территории Республики действуют две АГНКС компании «Газпром газомоторное топливо» в Махачкале и Дербенте, еще 22 газозаправочные станции принадлежат частным операторам. Среднесрочным планом компании «Газпром газомоторное топливо» предусмотрено строительство четырех объектов до конца 2024 года.

По данным «Газпром газомоторное топливо», стоимость метана в качестве топлива в Республике на АГНКС сети «Газпром» составляет 19 руб. 56 коп.