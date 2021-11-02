На сегодняшний день вакцинированы 540931 человек, что составляет ровно 30% от общего числа, подлежащего вакцинации в регионе. Проведено 3093998 исследований.
Власти Дагестана ввели с 28 октября систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, торговых центров, театров и других общественных мест.
В Дагестане увеличились темпы вакцинации после введения антиковидных мер
На сегодняшний день вакцинированы 540931 человек, что составляет ровно 30% от общего числа, подлежащего вакцинации в регионе. Проведено 3093998 исследований.