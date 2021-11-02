В Дагестане увеличились темпы вакцинации после введения антиковидных мер

На сегодняшний день вакцинированы 540931 человек, что составляет ровно 30% от общего числа, подлежащего вакцинации в регионе. Проведено 3093998 исследований.

Власти Дагестана ввели с 28 октября систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, торговых центров, театров и других общественных мест.

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