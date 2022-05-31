В Дагестане увеличат популяцию кутума

Заместитель Председателя Правительства Нариман Абдулмуталибов провел совещание по вопросу вылова и воспроизводства кутума в регионе.

Вице-премьер отметил, что на текущий год в республике установлена квота добычи анадромных видов рыб весом в 33 тонн кутума, из них 3 тонны во внутренних водоемах республики и 30 тонн для осуществления промышленного рыболовства. Данный объем установлен в соответствии с выпиской из протокола заседания биологической секции Ученого совета ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».

Популяция кутума на Каспии формируется за счет прироста искусственного воспроизводства. За период с 2015 по 2021 год, по данным Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», в рамках выполнения госзадания выпущено более 102,8 млн шт. молоди кутума, в том числе за последние 4 года более 66,4 млн шт.

По итогам совещания было поручено усилить контроль со стороны надзорных органов по недопущению нелегального вылова рыбных ресурсов, а также увеличения количества ежегодного искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, в частности кутума, в среднем до 100 млн штук в год.