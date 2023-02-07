В Дагестане утвердили описание медали «За проявленное мужество». Указ об этом подписал сегодня глава Дагестана Сергей Меликов.

Медаль будет изготовлена из серебра, в верхней части аверса по окружности будет расположена надпись «РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН», в центре – надпись «ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ МУЖЕСТВО», а под ней рельефное изображение двух скрещенных дагестанских кинжалов. Общая высота медали – 90 миллиметров, ширина – 45 миллиметров.

Напомним, медаль была учреждена в ноябре прошлого года. Ею будут награждаться граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского или служебного долга.