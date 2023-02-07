Общество

В Дагестане утвердили описание медали «За проявленное мужество»

Оставить комментарий

В Дагестане утвердили описание медали «За проявленное мужество». Указ об этом подписал сегодня глава Дагестана Сергей Меликов.

Медаль будет изготовлена из серебра, в верхней части аверса по окружности будет расположена надпись «РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН», в центре – надпись «ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ МУЖЕСТВО», а под ней рельефное изображение двух скрещенных дагестанских кинжалов. Общая высота медали – 90 миллиметров, ширина – 45 миллиметров.

Напомним, медаль была учреждена в ноябре прошлого года. Ею будут награждаться граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского или служебного долга.

Также читают:

Фонд помощи мобилизованным Дербента продолжает сво...
Опасность и последствия пала сухой травы
Сергей Меликов принял участие в мероприятиях в чес...
Более 2 млн 555 тысяч материалов за нарушения ПДД ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *