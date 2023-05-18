В Дагестане установлены допвыплаты для врачей, работающих в сельской местности

Об этом в ходе заседания Правительства Республики Дагестан сообщил премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он рассказал, что Главой Дагестана Сергеем Меликовым 10 мая подписан Указ (№ 101), предусматривающий дополнительные меры социальной поддержки медработников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, подведомственных Минздраву.

«Так, согласно Указу Сергея Алимовича, со следующего года врачам дефицитных специальностей при устройстве на работу в сельской местности впервые после окончания вуза будет предоставляться единовременная денежная выплата, так называемые «подъемные» – в размере 2-х должностных окладов.

Данная мера должна стимулировать молодых специалистов к осуществлению трудовой деятельности в сельской местности и малых городах», — рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.