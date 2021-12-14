Вакцинация

В Дагестане усилят контроль над применением QR-кодов

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В Дагестане усилят контроль над применением QR-кодов. Продолжаются акции по информированию населения о важности применение QR-кодов.

Надо помнить, что QR-коды – это мера, которая защищает граждан из группы риска и непривитых, которые находятся под угрозой заражения.

Многие продолжают пренебрегать новыми правилами. Общественные патрули установили, что 80 % магазинов, кафе и ресторанов не соблюдают полностью требования.

Минздрав РФ предлагает новые правила, по которым QR-коды получат и те, у кого есть антитела независимо от их количества.

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