В Дагестане упали цены на сыры и сливочное масло

Причина – увеличение темпов производства молока в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения НацБанка России. Повлиять на динамику стоимости сливочного масла могла и конкуренция.

Эксперты отмечают, внутренний рынок был насыщен продукцией из других регионов страны и Белоруссии. Вместе с тем в регионе ускорился рост цен на лук, помидоры и огурцы. Подорожали овощи из-за возросшего спроса на них со стороны туристов. Привозные продукты, такие как чай, кофе и какао, дорожали на фоне возросших затрат на доставку из-за изменения транспортных маршрутов.