В Дагестане Центр управления регионом заработает по-новому

С июля Центр управления регионом в Дагестане начнет собирать, обрабатывать и передавать информацию руководству республики для принятия решений.

Сергей Меликов заявил об этом на встрече с представителями АНО «Диалог». Компания реализовала поручение Президента Владимира Путина по созданию в регионах Центров управления, как единых пунктов мониторинга и обработки поступающих от населения жалоб.

Сергей Меликов отметил, что ЦУР в Дагестане не до конца выполняет свои функции, теперь задачи будут формировать на основании обращений граждан, а не поездок чиновников.

Недавно в ЦУР был назначен новый руководитель. Сергей Меликов принял решение, считая недостаточно эффективной работу прежнего руководителя.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак отметил, что в ЦУР можно обратиться по самым разным вопросам, без ограничения.