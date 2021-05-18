В Дагестане Центр управления регионом заработает по-новому

С июля Центр управления регионом в Дагестане начнет собирать, обрабатывать и передавать информацию руководству республики для принятия решений.
Сергей Меликов заявил об этом на встрече с представителями АНО «Диалог». Компания реализовала поручение Президента Владимира Путина по созданию в регионах Центров управления, как единых пунктов мониторинга и обработки поступающих от населения жалоб.
Сергей Меликов отметил, что ЦУР в Дагестане не до конца выполняет свои функции, теперь задачи будут формировать на основании обращений граждан, а не поездок чиновников.
Недавно в ЦУР был назначен новый руководитель. Сергей Меликов принял решение, считая недостаточно эффективной работу прежнего руководителя.
Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак отметил, что в ЦУР можно обратиться по самым разным вопросам, без ограничения.