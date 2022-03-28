В Дагестане цена на газ снизилась до 19,9 рублей

В очередной раз проверили цены на сжиженный углеводородный газ, реализуемый на автозаправочных станциях региона по поручению Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По результатам проведённого анализа установлено, что в Дагестане наблюдается довольно значительное снижение цен на СУГ от предельного максимума, зафиксированного в регионе в 2021 году – 33,5 руб., до стоимости 19,9 руб. за литр. В настоящее время в Дагестане установлены самые низкие цены на газомоторное топливо и СУГ по сравнению с другими регионами СКФО.

Напомним, что ранее премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал владельцев АЗС снизить розничную стоимость на нефтепродукты и поручил Минэнерго РД провести необходимые мероприятия по урегулированию ситуации с ценами на топливо. Экономические и организационные меры, принимаемые Правительством Дагестана позволили снизить оптовые цены на топливо и СУГ.

Правительство Дагестана рекомендует и призывает владельцев автозаправочных станций придерживаться экономически обоснованных цен на автозаправочных станциях Республики Дагестан.