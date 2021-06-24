Вакцинация, Здравоохранение

В Дагестане суточный показатель выявленных случаев заболевания коронавирусом вновь перевалил за 100 человек

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По данным на 24 июня в Дагестане зарегистрировано 35 034 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом. За последние сутки этот показатель равен 103. Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией по состоянию на 24 июня увеличилось до 35034 человек.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения РД, за последние сутки умер 1 человек с подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом. 74 человека выздоровело.

Напомним, что в Дагестане вновь ужесточили масочный режим и режим изоляции для людей старше 65 лет.

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