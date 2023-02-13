В Дагестане стартовал прием специалистов по программе «Земский доктор/фельдшер»

В нынешнем году на местах ждут 178 медиков, об этом ГТРК «Дагестан» сообщили в @minzdravrd.

Для участников программы сейчас нет возрастного ценза. Стать «земским доктором» и получить выплату можно только один раз, повторное трудоустройство по программе невозможно.

Помимо зарплаты, специалисты получают единовременную выплату в 1 млн рублей, а в труднодоступных населенных пунктах – 1,5 млн рублей. Для фельдшеров — 500 и 750 тысяч рублей. На муниципалитеты возложена задача также способствовать закреплению новых специалистов на местах, выделяя им меры социальной поддержки.

Полный список вакансий (http://minzdravrd.e-dag.ru/zemskiy-doktor) на сайте Минздрава Дагестана.